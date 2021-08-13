السجن سنة لمدانين بتزوير فحص “كورونا” لعبور جسر الملك فهد إلى المملكة

أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة بحق متهمين من الجنسية البحرينية في قضية تزوير نتيجة فحص فيروس “كورونا” للدخول إلى السعودية عبر جسر الملك فهد.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً يفيد بأنه أثناء توجه المتهمين إلى السعودية وعبورهما جسر الملك فهد قاما بتقديم استمارة بنتيجة فحص فيروس “كورونا” مزورة إلى الموظف المختص، وقد تبين تزويرهما ذلك المحرر بأن قاما بتغيير التاريخ المدون به، فتم توقيفهما وعرضهما على النيابة العامة.
وأبانت أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ فور وروده واستجوبت المتهمين اللذين اعترفا بما نسب إليهما، وأمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن سنة لكل منهما. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد رئيس النيابة أن العبث بنتائج فحص فيروس “كورونا” والمستندات المثبتة لها يشكل قانوناً جناية التزوير في محررات رسمية لصدورها عن الدولة، وهي تعد من الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.