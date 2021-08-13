وكيل “الحج”: تصاريح العمرة لا تعني الطواف والسعي فقط وسنرفع الطاقة الاستيعابية إلى 90 ألف معتمر

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، عبدالعزيز وزان، إن 50 معتمرا من الخارج سيصلون يوم غد (السبت)، عبر رحلة مخصصة فقط لنقل المعتمرين إلى المملكة.
ولفت، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، إلى أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة سيشهد مساء اليوم (الجمعة)، وصول أول طلائع المعتمرين القادمين من الخارج، وعددهم خمسة معتمرين، وسيتم نقلهم عبر الحافلات إلى المدينة المنورة، مبيناً أن عدد معتمري الخارج سيزيد بشكل تصاعدي.
وأكد أن تصاريح العمرة ليست فقط للطواف والسعي، وإنما تتضمن أيضا شعائر أخرى إضافية تقدم للزوار سواء من الداخل أو الخارج، ومنها الصلاة بالمسجد الحرام وزيارة النبي -صلي الله عليه وسلم-. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أعداد المعتمرين حاليًا 60 ألفاً يوميًا، وهناك توجه بأن يتم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألفاً ثم إلى 120 ألفاً يوميًا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالحرم.
فيديو | وكيل الحج لـ #برنامج_120: وصول 50 معتمرا من خارج #المملكة بعد غد الأحد #الإخبارية pic.twitter.com/ERDVUHyhwh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2021
فيديو | وكيل #الحج لـ #برنامج_120: نتوقع ارتفاع أعداد المعتمرين من خارج #المملكة بشكل تصاعدي ونعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 90 ألفا #الإخبارية pic.twitter.com/i36Ogp2FzP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2021