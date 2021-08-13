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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
13/08/2021   4:57 م

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا،وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 188 يوماً 1996 مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: ثلاثة مساجد في منطقة جازان، ومسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في منطقة الحدود الشمالية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

أخبار محلية
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