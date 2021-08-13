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اخبار رياضية > بعد الحصول على الكفاءة المالية.. مسلي آل معمر: تعجز الكلمات عن شكر الأمير خالد بن فهد
13/08/2021   5:06 م

بعد الحصول على الكفاءة المالية.. مسلي آل معمر: تعجز الكلمات عن شكر الأمير خالد بن فهد

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توجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، بالشكر للأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه المادي والمعنوي للنصر.

وغرد آل معمر، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الجمعة)، قائلاً: “تعجز الكلمات والعبارات عن شكر رمز النصر الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على ما يقدمه من دعم مادي ومعنوي للنادي.. فالطيب لا يستغرب من منبعه.. واجهتنا صعوبات كبيرة في الحصول على الكفاءة لكنها تذللت بوقفات الرجال”.

وأضاف رئيس نادي النصر، في تغريدة أخرى: “كما أتقدم بالشكر الجزيل للعضو الذهبي الأستاذ عبداللطيف الشثري الذي قام بدور كبير في هذه المهمة الشاقة، ووقف مواقف لا يقدم عليها إلا النوادر من الرجال”. وفق “أخبار 24”.

وأتم مسلي آل معمر، تغريداته قائلاً: “الزملاء أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي والإدارة المالية وإدارة الاحتراف قاموا بأعمال جبارة خلال الإسبوعين الماضيين، كانوا يسهرون حتى ساعات الصباح الأولى من أجل إنجاز المهمة.. لهم كل الشكر”.

وأعلن نادي النصر، في وقت سابق من اليوم، نجاحه في الحصول على شهادة الكفاءة المالية ومن ثمّ قيد جميع الصفقات الجديدة التي أبرمها لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي 2021/2022.

بعد الحصول على الكفاءة المالية.. مسلي آل معمر: تعجز الكلمات عن شكر الأمير خالد بن فهد

اخبار رياضية
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