“القثامي” يتكفل بمكافآت “الأهلي”حال الفوز أمام “الفيصلي”

أعلن النادي الأهلي، اليوم (الجمعة) تكفل العضو الذهبي بناديه، ماجد القثامي بمكافآت فريقه حال فوزه أمام نظيره الفيصلي.
وثمّن مجلس إدارة النادي، عبر بيان صادر اليوم، وقفة العضو الذهبي مع ناديه، مؤكدًا أن دعم الأعضاء الذهبيين ومحبي وعشاق الأهلي لناديهم سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ليعود الفريق إلى مكانه الطبيعي في صدارة المشهد الرياضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء اليوم (الجمعة) في مستهل مشواره بالنسخة الجارية من بطولة الدوري. وفق “أخبار 24”.