أعلنت شركة “بي إم دبليو” الألمانية، قرب موعد طرح سيارة iX3 الجديدة التي صممت لتكون منافسا قويا لمركبات أودي ومرسيدس الكروس أوفر الكهربائية الحديثة.
وستأتي السيارة الجديدة بحسب موقع “موتو 1″، بهيكل معدل عن سيارات X3 التي طرحتها العام الجاري، لكنها تتميز بلمسات تصميمية جذابة كشكل الواجهة الأمامية، والخطوط الزرقاء التي تتداخل مع عناصر الهيكل وعناصر القمرة.
وتعمل هذه المركبة بمحركات كهربائية بعزم 286 حصانا قادرة على زيادة سرعتها من 0 إلى 100 كلم/س، كما جهزت ببطاريات باستطاعة 80 كيلوواط تمكنها من قطع 460 كلم بالشحنة الواحدة.
وجاءت السيارة بتصميم فريد للمصابيح الخلفية وممتصات الصدمات، وجهزت بعجلات عريضة بمقاس 19 و20 إنشا، أما داخليا فتزينت قمرتها بالخشب والكروم والجلد ما يمنحها طابعا مميزا من الفخامة.
وتضم المركبة أحدث التقنيات وشاشات داخلية متطورة تتصل لاسلكيا مع الهواتف الذكية، إضافة إلى أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، ونظام للتحكم بالإضاءة بشكل أوتوماتيكي تبعا للإضاءة المحيطة.