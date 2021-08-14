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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: بتحقيق هذه الخطوة قد تنتهي جائحة “كورونا” بالمملكة خلال 3 إلى 6 أشهر
14/08/2021   6:41 م

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: بتحقيق هذه الخطوة قد تنتهي جائحة “كورونا” بالمملكة خلال 3 إلى 6 أشهر

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أن تلقّي كل أفراد المجتمع لجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” سيؤدي إلى انتهاء الجائحة بالمملكة في خلال 3 إلى 6 أشهر.

وقال الدكتور غليلة خلال اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، إنه يتوقع مع التوسع في اللقاحات وأخذ الجرعتين لفئة 12-18 سنة، وكبار السن وجميع أفراد المجتمع، سنشهد تغييراً في المنحنى الوبائي لهذا المرض، وسنرى أن الحالات الخطرة بدأت تقل. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه كلما قلت الحالات الخطرة ونسبة الوفيات التي يسببها هذا الفيروس، فإن هذا يعتبر مؤشراً إلى قرب نهاية الجائحة.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: بتحقيق هذه الخطوة قد تنتهي جائحة “كورونا” بالمملكة خلال 3 إلى 6 أشهر

أخبار محلية
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