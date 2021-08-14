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أخبار محلية > “التعليم”: استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الطبية يبدأ غدًا.. وهذه شروط التقديم
14/08/2021   6:42 م

“التعليم”: استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الطبية يبدأ غدًا.. وهذه شروط التقديم

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تبدأ وزارة التعليم، غدًا الأحد، استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

وحددت الوزارة التخصصات ذات الأولوية، ومن بينها طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وتمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وجراحة التجميل والعظام، وغيرها.

وشددت على ضرورة توفر شروط في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم سعوديًا لائقًا طبيًا، وحاصلًا على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، وامتلاكه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من الخارج، وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيُبتعث لدراسته. وفق “أخبار 24”.

ووضعت الوزارة شروطًا خاصة، مثل الحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية، واختبار”IELTS” أو “TOEFL IBT”، والحصول على قبول مباشر، أو الزمالة، إضافة إلى شهادة الاختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمبتعثين للتخصص الدقيق.

“التعليم”: استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الطبية يبدأ غدًا.. وهذه شروط التقديم

أخبار محلية
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