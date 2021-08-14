“النيابة العامة”: مصادرة 140 مليوناً من مواطن و3 وافدين وسجنهم 24 عاماً في قضية غسل أموال

كشفت النيابة العامة، عن تحقيقات أجريت مع 4 متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم مواطن والآخرون وافدون، حيث جرت محاكمتهم بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة، إن التحقيقات أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، ما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأبان أنه صدر حكم قضائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأضافت أن منطوق الحكم تضمن مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأكد المصدر تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.