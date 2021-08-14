أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، إنجاز 98٪ من مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع طريق الأمير متعب بالدمام المزمع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق، ليتيح بذلك حركة دائمة على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد.
وأكدت أن ذلك يأتي تماشياً مع الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن، مشيرة إلى أن العمل يتم وفق استراتيجية النقل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، لرفع كفاءة الطرق والحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية.
وأشارت إلى أن طول كل جسر يبلغ 650 متراً طولياً تقريباً وقد تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، إضافة إلى الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين.
وفق “أخبار 24”.