“الداخلية”: ضبط نحو 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من ضبط نحو 13 ألف مخالف خلال أسبوع في عدة مناطق.
وأسفرت الحملات التي نفذت خلال الفترة من 5 / 8 وحتى 11 / 8 ، عن ضبط 4366 مخالفًا لنظام الإقامة، و7369 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1127 مخالفًا لنظام العمل.
وقالت وزارة الداخلية إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 292 شخصًا، 48% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و9% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 7 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم ضبط 3 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأوضحت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 74456 وافداً مخالفًا، منهم 61744 رجلاً، و12712 امرأة، فيما جرى إحالة 57699 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3441 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7239 مخالفًا.