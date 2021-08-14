لهذا السبب.. خبيرة تغذية تنصح بغسل “البطيخ” بالصابون

حذرت خبيرة تغذية، من تقطيع البطيخ سواء الأحمر أو الأصفر قبل غسل الغلاف الخارجي للبطيخ بماء دافئ وصابون.
وأوضحت الخبيرة أنتونينا ستارودوبوفا، وفقا لـ”نوفوستي” أن الغسيل يمنع وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار، والتي تسبب حال وجودها الكثير من مشاكل العدوى المعوية.
وشددت على عدم تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير المعهودة.
وأكدت ضرورة حفظ البطيخ في أماكن بعيدة عن الحشرات الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا .وفق “أخبار 24”.
وتنصح خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.