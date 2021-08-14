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أخبار محلية > طب وتداوي > لهذا السبب.. خبيرة تغذية تنصح بغسل “البطيخ” بالصابون
14/08/2021   6:41 م

لهذا السبب.. خبيرة تغذية تنصح بغسل “البطيخ” بالصابون

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حذرت خبيرة تغذية، من تقطيع البطيخ ‏سواء الأحمر أو الأصفر قبل غسل الغلاف الخارجي للبطيخ بماء ‏دافئ وصابون.‏

وأوضحت الخبيرة أنتونينا ستارودوبوفا، وفقا لـ”نوفوستي” أن الغسيل يمنع ‏وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار، ‏والتي تسبب حال وجودها الكثير من مشاكل العدوى المعوية.‏

وشددت على عدم تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل ‏أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير ‏المعهودة‎.‎

وأكدت ضرورة حفظ البطيخ في أماكن بعيدة عن الحشرات ‏الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب ‏أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا‎ .وفق “أخبار 24”.‎

وتنصح خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة ‏بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن ‏أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي‎.‎

لهذا السبب.. خبيرة تغذية تنصح بغسل “البطيخ” بالصابون

أخبار محلية, طب وتداوي
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