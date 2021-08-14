جامعة أم القرى تطلق برنامجاً أكاديمياً لاختصار المدة الدراسية وتقليص التكلفة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل للطلاب وللطالبات بجامعة أم القرى عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار” لأنك موهوب”، بهدف اختصار المدة الدراسية وتقليص التكلفة، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس.
وأكد رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد، أن البرنامج يهدف إلى استثمار مواهب الطلاب وقدراتهم، ويُعد مؤشرًا إيجابيًّا على مرونة نظام التعليم بالجامعة، حيث يسمح للطالب بالتقدم في دراسته وفقًا لقدراته الذهنية والتحصيلية.
من جانبه، كشف عميد القبول والتسجيل، الدكتور خالد الثقفي، أن آلية قبول الطلبة في البرنامج تشترط أن يكون المتقدم من طلاب الجامعة وأن يجتاز المفاضلة بين المتقدمين للبرنامج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الشروط تتضمن حضور البرنامج التمهيدي الافتراضي للتعريف بمقررات التسريع الأكاديمي، ودخول اختبارات البرنامج عبر المركز الوطني للقياس.
وأشار إلى أن البرنامج في مرحلته الأولى سيتم تطبيقه على الخطط الدراسية للسنة الأولى المشتركة، ومن ثم على جميع الخطط الدراسية النظرية والعملية ضمن برنامج التحول البرامجي الشامل للجامعة.