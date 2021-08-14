يضم مقتنيات تعود إلى 400 عام.. مواطن بنجران يؤسس متحفاً للتعريف بالتراث

أنشأ مواطن في منطقة نجران متحفاً بجهوده الذاتية، جمع من خلاله التراثيات التي تعود إلى أكثر من 400 عام.
وأوضح علي اليامي، في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع، أنه بدأ تأسيس متحف “بن سويد”، في قرية الحرشف بمحافظة حبونا، قبل 30 عاماً لإشباع شغفه في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بتراث الأجداد.
وأضاف أن المتحف يضم تراثيات منزلية وزراعية وبنادق، ومقتنيات متنوعة تتعلق بالعادات والتقاليد.
وأشار إلى أنه ظل يشارك في المهرجانات الشعبية ومنها الجنادرية لاستعراض مقتنياته وتعريف الناس بها. وفق “أخبار 24”.
متحف “ابن سويد” في #نجران يضم تحفا تعود لمئات السنين قبل الميلاد
التفاصيل مع عبدالله الشهري @al_shehri_11 #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/wDM80F7LPa
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 14, 2021