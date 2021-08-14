كشفت وكيلة المواطن المفصول، أسماء العمري، تفاصيل ما دار بين الموظف والمستشار العربي الذي رفض الاستجابة لطلبه بإبراز حالته عبر تطبيق “توكلنا”، قبل أن يستجيب ويبرزه له لاحقاً.
وأوضحت، خلال حديثها في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن المواطن، الذي يعمل موظفًا بالاستقبال، من بين مهام عمله التأكد من حالة الأشخاص القاصدين للمنشأة، سواء من الموظفين أو المراجعين، عبر تطبيق توكلنا.
وقالت إن الموظف طلب من المستشار العربي بالشركة إبراز التطبيق، إلا أن الأخير رد قائلًا: “أنا أعمل هنا كيف أبرز تطبيق توكلنا؟”، ليرد الموظف بأن من مهام عمله التأكد من الحالة الصحية للجميع.
وذكرت أن المستشار العربي سأل الموظف عما إذا كان الجميع يحمل “توكلنا” ويقوم بإبرازه عند الدخول، ورد الموظف بأن هذا أمر ضروري.
وأضافت أنه بعد أن أبرز المستشار العربي التطبيق ودخل المنشأة، وجّه حديثًا للموظف مفاده أنه لا يروق له وتوعده بإجراء، وبعد ساعات قليلة صدر قرار الفصل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاعلت مع الموظف وتواصلت معه هاتفيًا لمعرفة مزيد من التفاصيل.
فيديو | ممثلة المفصول تعسفا: بعد تطبيق قرار إبراز #توكلنا على مستشار لبناني تم مكافأة الموظف بالفصل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/i3H2LrcevT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021