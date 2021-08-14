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أخبار محلية > اختتام التمرين البحري المختلط بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الهندية في الخليج العربي
14/08/2021   11:09 م

اختتام التمرين البحري المختلط بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الهندية في الخليج العربي

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اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ( المحيط الهندي )، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة، ونفّذ في مياه الخليج العربي .

‎‎وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أنه نفّذت مناورات عدّة، من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق.

‎وبين أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم ، وتبادل الخبرات ، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية ، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.

اختتام التمرين البحري المختلط بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الهندية في الخليج العربي

أخبار محلية
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