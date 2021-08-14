نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد على مناطق المملكة
14/08/2021   11:09 م

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد على مناطق المملكة

+ = -
755

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّع المركز نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى، يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة ويمتد حتى منطقة نجران.

كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا شمالها.

ويتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الأحساء والدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد على مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168884.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.