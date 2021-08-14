حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد على مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).
وتوقّع المركز نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى، يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة ويمتد حتى منطقة نجران.
كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا شمالها.
ويتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الأحساء والدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.