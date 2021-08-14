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أخبار محلية > “الحج والعمرة”: أعداد المعتمرين من الخارج سترتفع تدريجيًا وشركات العمرة أعدت لهم باقات شاملة
14/08/2021   11:09 م

“الحج والعمرة”: أعداد المعتمرين من الخارج سترتفع تدريجيًا وشركات العمرة أعدت لهم باقات شاملة

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أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، اليوم السبت، أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الأرقام القليلة للمعتمرين من الخارج في الوقت الحالي تبدو طبيعية، خاصة في ظل ظروف الجائحة والتطورات الصحية التي تشهدها البلدان الأخرى، مشيرًا إلى أن موسم العمرة يمتد لـ 10 أشهر ويعتمد على مبدأ العرض والطلب، وبالتأكيد ستكون هناك زيادة مع مرور الوقت والمواسم الدينية.

وذكر أن تطبيق “اعتمرنا” يشمل تحديد الحيز الزمني لأداء العمرة والصلوات، مشيرًا إلى أن ذلك يتم تحديده قبل قدوم المعتمرين من الخارج، وذلك ضمن الباقات الخاصة بالسكن والانتقالات والخدمات التي توفرها شركات العمرة السعودية. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة قد استقبلت اليوم أول وفود المعتمرين القادمين من الخارج، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.

“الحج والعمرة”: أعداد المعتمرين من الخارج سترتفع تدريجيًا وشركات العمرة أعدت لهم باقات شاملة

أخبار محلية
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