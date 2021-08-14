بالصور.. “سما أبها” تجذب زوارها بالمغامرات والطيور النادرة

تحتضن حديقة “سما أبها” الأنشطة الترفيهية لبرنامج “صيف السعودية” الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، والتي تتضمن كرنفال المغامرات وعالم ريو للطيور النادرة والحيوانات الأليفة.
وتقام الفعالية على منطقة جبلية بمساحة 144 ألف متر مربع، وسط مسطحات خضراء وحدائق وممرات ومرافق وخدمات متكاملة، في أجواء تستمتع فيها العائلة بالمنطقة التفاعلية والكرنفال والسوق الثقافي الشعبي مع جلسات جبلية وإضاءات تزين المكان.
كما يتميز “عالم ريو” للطيور النادرة بمناظر خلابة ومناطق جلوس رائعة وسط الحدائق وحول البحيرة، لمشاهدة الطيور والحيوانات البرية والبحرية الأليفة.
يُذكر أن الفعالية تفتح أبوابها لكل الفئات العمرية من الساعة الـ4 عصراً وحتى 11 مساءً، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على 12 عاماً.
وفق “أخبار 24”.