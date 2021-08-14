بالصور.. “لامبورغيني” تعيد صنع سيارة من الثمانينيات بسعر 2.6 مليون دولار

كشفت شركة صناعة السيارات الإيطالية “لامبورغيني” عن سيارتها الجديدة “كونتاش” الخارقة بشكل مستوحى من نفس الماركة التي أطلقتها في ثمانينات القرن الماضي.
وزودت السيارة الجديدة بمحرك 12 أسطوانة هجين ومحرك كهربائي يولد 802 حصان، ويمكن أن تصل سرعتها من صفر إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ ومن صفر إلى 124 ميلا في أقل من 9 ثوانٍ.
وأوضحت الشركة أنها ستصنع 112 سيارة من السيارة الجديدة، كاشفة عن بيعها مقدماً مقابل 2.6 مليون دولار لكل سيارة.
وقال رئيس لامبورغيني، ستيفان وينكلمان، إن المكثف فائق السرعة في السيارة، من خلال وجود بطارية بها طاقة أكبر بثلاث مرات من البطارية العادية.
وأضاف: “كونتاش غيرت قواعد اللعبة بالنسبة إلى لامبورغيني، عادة لا نعيد تقديم سيارات قديمة، لكننا قمنا باستثناء لهذه السيارة”
وفق “أخبار 24”.