“مرسول بارك” يلبي أغرب طلب مر على الشيخ عادل الكلباني.. ورئيس النصر يتفاعل

نشر الشيخ عادل الكباني، عبر حسابه على موقع “تويتر” طلبا غريبا من سيدة أرسلته له في رسالة تطلب مساعدته لتحقيق حلم ابنها في حضور مباراة لفريق النصر على ملعب “مرسول بارك”.
وجاء نص رسالة السيدة للشيخ “الكلباني” على النحو التالي: “أنا أم وكبيرة بالسن وعندي ولد عنده مرض خطير وعنده رغبة يا شيخ يحضر مباراة النصر القادمة في الرياض.. وأنا عاجزة يا شيخ وقطع قلبي”.
وتابعت: “حاولت أتواصل مع ماجد أو أحد يتكفل بالتذاكر والإقامة لكن ما قدرت أوصل لأحد، وقطع قلبي يا شيخ وعرفت أنك نصراووي وعندي أمل في الله ثم فيك تحقق له رغبة وعندي تقارير طبية له ومشهد من الشيخ”، ليرد الشيخ عادل الكلباني على رسالة السيدة، قائلا: “وين تسكنون؟”.
وعلى الفوز أعاد الحساب الرسمي لملعب “مرسول بارك” نشر تغريدة الشيخ عادل الكلباني وأرفق معها تغريدة نصها كالتالي: “أبشر يا شيخ عادل، راح نتولى الموضوع ونجهز لهم مكانا خاصا في إحدى فئات VIP في مرسُول بارك مع عمل كافة الترتيبات اللازمة لحضورهم للرياض خلال لقاء النصر والتعاون الجاي. حضورهم يسعدنا”.وفق “أخبار 24”.
أبشر يا شيخ عادل، راح نتولى الموضوع ونجهز لهم مكان خاص في إحدى فئات VIP في مرسُول بارك مع عمل كافة الترتيبات اللازمة لحضورهم للرياض خلال لقاء النصر التعاون الجاي. 🙏🏻✈️
حضورهم يسعدنا 😍 https://t.co/ggjYUqB3GJ
— مرسُول بارك – Mrsool Park (@VictoryArena_sa) August 14, 2021
من جانبه تفاعل رئيس النصر مسلي آل معمر مع ما قام به الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك وعلق قائلا: “شكرا على المبادرة والاهتمام، الإخوان والأخوات في مرسول بارك بدأوا في ترتيب حضور المشجع ووالدته”.
وأتم مسلي آل معمر: “وانت يا شيخ عادل يشرفنا حضورك في المباراة القادمة أو أي مباراة تختارها”.
شكرا على المبادرة والإهتمام
الإخوان والأخوات في مرسول بارك بدأوا في ترتيب حضور المشجع ووالدته ..
وانت يا شيخ عادل يشرفنا حضورك في المباراة القادمة أو أي مباراة تختارها. https://t.co/3tXgTTVeQH
— مسلي آل معمر (@musalli9) August 14, 2021