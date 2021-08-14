نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. طباخ شاب: راتب الطباخ قد يصل إلى 60 ألف ريال في هذه الحالة
14/08/2021   11:08 م

بالفيديو.. طباخ شاب: راتب الطباخ قد يصل إلى 60 ألف ريال في هذه الحالة

+ = -
1080

أكد الطباخ عزام الصويان أن مهنة الطبخ لها مستقبل واعد ويمكن أن تكون بديلة للوظيفة التقليدية.

وأوضح، خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة الإخبارية، أنه في بعض المراحل المتقدمة من العمل المهني بالطبخ، مثل أن تكون “executive chef”، يمكن أن يكون راتب الطباخ إلى 60 ألف ريال.

وأشار إلى أن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة يحتاج لخبرات مهنية تمتد من 15 إلى 20 عامًا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طباخ شاب: راتب الطباخ قد يصل إلى 60 ألف ريال في هذه الحالة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168891.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.