بالفيديو.. طباخ شاب: راتب الطباخ قد يصل إلى 60 ألف ريال في هذه الحالة

أكد الطباخ عزام الصويان أن مهنة الطبخ لها مستقبل واعد ويمكن أن تكون بديلة للوظيفة التقليدية.
وأوضح، خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة الإخبارية، أنه في بعض المراحل المتقدمة من العمل المهني بالطبخ، مثل أن تكون “executive chef”، يمكن أن يكون راتب الطباخ إلى 60 ألف ريال.
وأشار إلى أن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة يحتاج لخبرات مهنية تمتد من 15 إلى 20 عامًا.
فيديو | الطباخ السعودي عزام الصويان لـ #برنامج_120: يصل مرتب الشيف في مراحل متقدمة إلى 60 ألف ريال ومهنة الطبخ لها مستقبل واعد#الإخبارية pic.twitter.com/kcmabFaYFm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021
وفق “أخبار 24”.