أسرة بعنيزة تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ أسبوعين

تبحث أسرة سعودية في عنيزة، عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين، حيث خرج من المنزل الواقع بحي الملك خالد، ولم يعد حتى الآن.
وقال شقيق المفقود لـ”أخبار 24″ إن شقيقه طلال مسيب المطيري، البالغ من العمر 30 عاماً، يعاني من مرض نفسي، مبيناً أنه خرج من المنزل عصر الخميس 29 يوليو الماضي وانقطع الاتصال به منذ ذلك الحين.
وأبان أنهم أبلغوا شرطة عنيزة باختفائه، وبتعقب جواله تم رصد آخر إشارة منه في حي الصفراء في بريدة؛ وكان ذلك بعد اختفائه بيومين.
وأوضح أنه لم يسبق لشقيقه التغيب عن المنزل لفترة طويلة كهذه، وكان في السابق يغيب ليوم أو يومين ويعود إلى المنزل عندما كان معه سيارة، أما الآن فهو ليس معه سيارة.
وناشد الجميع مساعدتهم في البحث عنه، لضمان عودته سالماً إلى منزله، داعياً للتواصل مع فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في حال العثور عليه أو التوصل إلى أي معلومة تساعد في الوصول إلى شقيقه.