اليوم.. “التعليم” تبدأ استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الطبية

تبدأ وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير، والزمالة في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.
وأوضحت الوزارة أن التخصصات ذات الأولوية، تشمل طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وتمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وجراحة التجميل والعظام، وغيرها.
ووضعت الوزارة عدداً من الشروط الخاصة للقبول، من بينها الحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية، واختبار “IELTS” أو “TOEFL IBT”، والحصول على قبول مباشر، أو الزمالة، إضافة إلى شهادة الاختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمبتعثين للتخصص الدقيق.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعوديًا ولائقًا طبيًا، وحاصلًا على الشهادة المطلوبة، وامتلاكه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من الخارج، وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيُبتعث لدراسته.