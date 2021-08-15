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أخبار محلية > “سنبهر العالم”.. هيئة الترفيه تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”
15/08/2021   11:29 ص

“سنبهر العالم”.. هيئة الترفيه تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أمس (السبت)، قرب انطلاق موسم الرياض (2)، العام الجاري 2021م.

وأكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أنه بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، سيتم قريباً افتتاح موسم الرياض 2، تحت شعار “اتخيل أكثر”.

يذكر أن موسم الرياض أحد مواسم السعودية الـ11، وانطلق في أكتوبر 2019م، واختتمت فعالياته في يناير 2020، حيث تضمن أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعا، وتنوعت بين حفلات غنائية ومسرحيات وألعاب نارية وملاهٍ ومتنزهات وغيرها.

موسم الرياض2

وفق “أخبار 24”.

“سنبهر العالم”.. هيئة الترفيه تعلن قرب انطلاق “موسم الرياض 2”

أخبار محلية
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