تنبيهات برياح وأتربة مُثارة على الرياض والعاصمة المقدسة.. وأمطار في عسير

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (الأحد) على الرياض والعاصمة المقدسة.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والسليل ووادي الدواسر ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً.
ولفت إلى أن الحالة نفسها ستؤثر على أجواء العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص حتى الساعة (02:00) مساءً، وكذلك الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والقطيف وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن منطقة عسير خاصة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب ستكون على موعد مع أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (08:00) مساءً.