قالت وزارة الصحة إن المملكة سجلت أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان حول العالم، حيث بلغت النسبة أكثر من 93 % لدى أطفال المدارس.
وأشارت الوزارة خلال فيديو توعوي إلى أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في عمر سنتين بلغت 98 %، وكذلك 80 % من الأطفال بعمر 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام، لافتةً إلى أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه بنسبة 100 %.
وبيّنت أن التسوس عبارة عن فجوات في طبقة مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية وبقايا الطعام، حيث تتغذى البكتيريا على الكربوهيدرات والسكريات وتنتج الأحماض، وتلتصق الأخيرة بالسن وتكون طبقة سوداء خلال 20 دقيقة من الأكل، وعدم تنظيفها يتسبب في كبر حجم التسوس حتى يصل إلى عصب السن. وفق “أخبار 24”.
ونصحت باتباع عدة خطوات لتجاوز هذه المشكلة منها تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين يومياً على الأقل، وتنظيف اللسان واستخدام خيط الأسنان، وزيارة الطبيب كل 6 شهور لاكتشاف أي تسوسات في بداياتها، ووضع مادة “الفلورايد” وخاصة للأطفال، والاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل السكريات والكربوهيدرات.
يُمكن الحماية من تسوّس الأسنان 100%
فلماذا نسبة تسوس أسنان الأطفال في السعوديّة تتجاوز 90%
هنا السبب .. والحل.#عش_بصحة
— صحة المدينة المنورة (@MOH_Madinah) August 14, 2021