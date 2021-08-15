مقتـل وإصابة العشرات بانفجار صهريج وقود شمال لبنان.. وتعليق شديد اللهجة من “الحريري”

لقي 20 شخصاً في لبنان مصرعهم وأصيب آخرون فجر اليوم (الأحد)؛ جراء انفجار صهريج وقود ببلدة تليل بعكار شمال البلاد.
ووثّق مقطع فيديو، لحظة اشتعال النيران بأحد الأماكن المُخصصة لتخزين المحروقات في تليل، بعد وقوع انفجار مفاجئ به.
ووجهت هيئة الصليب الأحمر اللبناني، 22 فرقة تابعة لها للتعامل مع الواقعة، ونقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
بدوره قال رئيس تيار المستقبل الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن مجزرة “عكار” لا تختلف عن مجزرة “المرفأ”، ولو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها.
وفق “أخبار 24”.