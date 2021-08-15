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أخبار محلية > بدء التسجيل في أولى دورات المعهد الملكي للفنون التقليدية
15/08/2021   11:29 ص

بدء التسجيل في أولى دورات المعهد الملكي للفنون التقليدية

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أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية، بدء التسجيل في أولى دوراته التدريبية بالفنون التقليدية مثل الخوص والتطريز اليدوي.  

ويعتزم المعهد تنظيم 6 دورات متنوعة تشمل فنون الخوص والنسيج (السدو)، والتطريز اليدوي، والفخار، إضافة لدورة تعريفية عن منظمة اليونيسكو ودورة حصر التراث الثقافي غير المادي.  

وبيّنت المدير العام للمعهد الدكتورة سوزان اليحيى، أن الدورات التدريبية متاحة لجميع المواطنين الراغبين في الانضمام إليها، بشرط ألا يقل عمر المُتقدم عن 18 عاماً.  وفق “أخبار 24”.

ودعت الراغبين في الانضمام للدورات التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل بمقر المعهد بالعاصمة الرياض، إلى إكمال بيانات تسجيلهم فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد.

بدء التسجيل في أولى دورات المعهد الملكي للفنون التقليدية

أخبار محلية
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