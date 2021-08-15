متحدث “أمانة جدة” يوضح سبب وطريقة تعديل أسماء بعض الشوارع

رد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي على استفسار حول سبب تعديل أسماء بعض الشوارع، وإزالة اللوحات الخاصة بها بشكل مفاجئ.
وقال البقمي، إن تعديل أو إزالة اللوحات يُجرى بناء على المسح الميداني والإلكتروني، ووفق ما يرد للأمانة من ملاحظات سواء من المواطنين أو من لجنة التسمية وغيرها من الجهات.
وأضاف وفقاً لـ”عكاظ”، أن تسمية الشوارع تتم بواسطة برنامج نظام تسمية إلكتروني يتضمن مجموعة من المعايير والفئات، نافياً ما تردد حول تغيير تسمية شارع الشهيد فرمان خان. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنه سيتم إطلاق أسماء الرائدات وأمهات المؤمنين والصحابيات ومجموعة من النساء البارزات على مر التاريخ المعاصر والقديم على بعض الشوارع.