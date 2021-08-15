“الصحة العالمية” توضح سبب الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي اللقاح.. ومدى فاعلية اللقاحات

أوضحت رئيسة قسم المناعة بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة كاثرين أوبراين، سبب إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس.
وقالت الدكتورة أوبراين إن جميع اللقاحات الموجودة حالياً لا تعطي حماية من الأمراض بنسبة 100 %، وإنما تتراوح الحماية من 80 % إلى 90 %، لافتةً إلى أن اللقاحات المتاحة ضد الفيروس تعمل بشكل ملحوظ وفعال.
وأضافت أن شدة الإصابة بالفيروس ومضاعفاته تكون قليلة عند الحالات المُلقحة، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، مبينةً أن الحالات التي تصاب بالفيروس بعد حصولها على اللقاح تكون نادرة مثل كبار السن ومن يعانون من ضعف جهاز المناعة والأشخاص الذين لم يتبعوا الاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن اللقاحات تعمل على حماية متلقي اللقاح من الإصابة بالفيروس وحماية الآخرين حوله، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة من أجل القضاء على الفيروس ومتحوراته.