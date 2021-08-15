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أخبار المناطق > شرطة مكة تضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال
15/08/2021   11:29 ص

شرطة مكة تضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال

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ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة 8 أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم سرقة لعدد من المنازل، وبلغت قيمة المسروقات نصف مليون ريال. 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا 20 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن قيمة المسروقات قدّرت بمبلغ 530,000 ريال، مؤكداً إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. 

شرطة مكة تضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال

أخبار المناطق
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