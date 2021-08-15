بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح الموانع الحائلة دون الميراث

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الموانع التي تحول دون انتقال الإرث للوارثين ومنهم المرأة.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” بقناة الرسالة، أن موانع انتقال الإرث هي 3 أمور، وهي اختلاف الدين بين الوارث والمورّث، والقتـل، والرق. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه لا يوجد موانع تختص بالمرأة تحول دون انتقال الإرث لها.
أمور تمنع الزوجة وغيرها من الميراث#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/7qdMAiTNku
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) August 14, 2021