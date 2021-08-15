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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح الموانع الحائلة دون الميراث
15/08/2021   11:29 ص

بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح الموانع الحائلة دون الميراث

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أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الموانع التي تحول دون انتقال الإرث للوارثين ومنهم المرأة. 

وأكد، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” بقناة الرسالة، أن موانع انتقال الإرث هي 3 أمور، وهي اختلاف الدين بين الوارث والمورّث، والقتـل، والرق.  وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه لا يوجد موانع تختص بالمرأة تحول دون انتقال الإرث لها. 

 

بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح الموانع الحائلة دون الميراث

أخبار محلية
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