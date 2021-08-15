“شرطة الرياض” تُحذر من التورط بجرائم نقل مُخالفي أنظمة الحدود

حذّر المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، من التورط في جرائم إيواء ونقل مُخالفي أنظمة الحدود والإقامة.
وقال الكريديس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن هذا الأمر يُعد من الجرائم الكبرى التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال، داعياً مَن يرصد أي مخالفات من هذا النوع إلى سرعة الإبلاغ عنها.
وأضاف أن ضبط أكثر من 12 ألف مُخالف لأنظمة الحدود خلال أسبوع، مؤشر وانعكاس للجهود الأمنية، مشدداً على استمرار العمل بتلك الحملات حتى تحقيق الأهداف المنشودة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث شرطة منطقة الرياض لـ #نشرة_التاسعة: ضبط أكثر من 12 الف مخالف لأنظمة الحدود خلال أسبوع مؤشر وانعكاس للجهود الأمنية ولا تزال مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة #الإخبارية pic.twitter.com/pdXKNNlrr5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021