نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “شرطة الرياض” تُحذر من التورط بجرائم نقل مُخالفي أنظمة الحدود
15/08/2021   11:28 ص

“شرطة الرياض” تُحذر من التورط بجرائم نقل مُخالفي أنظمة الحدود

+ = -
599

حذّر المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، من التورط في جرائم إيواء ونقل مُخالفي أنظمة الحدود والإقامة.

وقال الكريديس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن هذا الأمر يُعد من الجرائم الكبرى التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال، داعياً مَن يرصد أي مخالفات من هذا النوع إلى سرعة الإبلاغ عنها.  

وأضاف أن ضبط أكثر من 12 ألف مُخالف لأنظمة الحدود خلال أسبوع، مؤشر وانعكاس للجهود الأمنية، مشدداً على استمرار العمل بتلك الحملات حتى تحقيق الأهداف المنشودة.  وفق “أخبار 24”.

 

“شرطة الرياض” تُحذر من التورط بجرائم نقل مُخالفي أنظمة الحدود

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168932.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.