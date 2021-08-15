وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي في حـادث تصادم بالبوسنة والهرسك

قال السفير السعودي بالبوسنة والهرسك، أسامة الأحمدي، إن جثمان المواطن الذي لقي حتفه الثلاثاء الماضي؛ إثر تعرضه لحـادث مروري تم نقله إلى المملكة أمس (السبت).
وأوضح الأحمدي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن حالة المواطنين المصابين مستقرة ويتلقيان الرعاية الصحية في أحد مستشفيات مدينة “بيهاتش”، لافتاً إلى أنه سيتم نقلهما إلى “سيراييفو” حال تحسنهما.
يُشار إلى أن المواطن محمد آل عباس الذي لقي مصرعه وأصيب 2 من مرافقيه بإصابات بليغة دخلا على إثرها العناية المركزة كان ذاهباً إلى البوسنة والهرسك مع مرافقيه بقصد السياحة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | السفير السعودي في البوسنة والهرسك يؤكد وصول جثمان المواطن السعودي إلى #المملكة اليوم#الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/SnYqfr0q0k
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021
فيديو | سفير #المملكة لدى البوسنة والهرسك يؤكد أن المصابين السعوديين يتلقون الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات مدينة بيهاتش#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zOWq49OFSe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2021