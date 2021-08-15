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أخبار محلية > وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي في حـادث تصادم بالبوسنة والهرسك
15/08/2021   11:28 ص

وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي في حـادث تصادم بالبوسنة والهرسك

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قال السفير السعودي بالبوسنة والهرسك، أسامة الأحمدي، إن جثمان المواطن الذي لقي حتفه الثلاثاء الماضي؛ إثر تعرضه لحـادث مروري تم نقله إلى المملكة أمس (السبت).  

وأوضح الأحمدي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن حالة المواطنين المصابين مستقرة ويتلقيان الرعاية الصحية في أحد مستشفيات مدينة “بيهاتش”، لافتاً إلى أنه سيتم نقلهما إلى “سيراييفو” حال تحسنهما.  

يُشار إلى أن المواطن محمد آل عباس الذي لقي مصرعه وأصيب 2 من مرافقيه بإصابات بليغة دخلا على إثرها العناية المركزة كان ذاهباً إلى البوسنة والهرسك مع مرافقيه بقصد السياحة.  وفق “أخبار 24”.

 

وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي في حـادث تصادم بالبوسنة والهرسك

أخبار محلية
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