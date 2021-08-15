الأحساء الأعلى وأبها الأقل.. تعرف على درجة الحرارة بـ28 محطة رصد بالمملكة

سجلت محافظة الأحساء درجة الحرارة الأعلى بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها منطقة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم (الأحد) في 28 محطة بالمملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث سجلت الأحساء 48 درجة مئوية، فيما حلت أبها كأقل المدن حرارة بـ32 درجة مئوية.
وفي السياق ذاته، توقع المسند أن تنشط الرياح الشمالية الجافة، وتثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية والكويت وجنوبي العراق، لافتا إلى أن السحب الماطرة قد تتشكل على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومن المحتمل أن تمتد حتى مرتفعات الطائف.
وفق “أخبار 24”.