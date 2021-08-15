“تطوير”: استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد

استكملت شركة تطوير لخدمات النقل، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ورفعت مستوى التحضيرات والتجهيزات وفق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق أعلى مستوى لضمان جودة العمليات التشغيلية والإشرافية والرقابية.
وكشفت الشركة عن خطة متكاملة لتسيير أسطول النقل المدرسي، لتقديم خدمة مريحة وآمنة بالتعاون مع إدارات التعليم في المملكة، وتهدف الخطة لمواصلة تطوير وتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق المعايير العالية التي تتبعها الشركة، وتهدف لتحقيق الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين.
وقامت “تطوير النقل” بالعديد من الخطوات التي من شأنها رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، وذلك لتزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد. وفق “أخبار 24”.
وعملت الشركة بالتعاون مع المتعهدين على توفير السائقين المدربين على “القيادة الآمنة” وتعزيز آلية اختيارهم وفق شروط ومواصفات صارمة، حيث يجري تدريب أكثر من 25 ألف سائق حافلة، إضافة إلى تأمين مختلف المعدات والأنظمة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة النقل المدرسي على الوجه الأكمل طوال العام الدراسي.
كما أكملت وبنسبة 100% استحداث نظام خاص لرصد الحوادث أثناء عملية تنفيذ الخدمة والرفع بجميع البيانات والمستندات الخاصة بها بشكل فوري، إلى جانب استحداث نظام خاص باستبعاد السائقين أو الحافلات المخالفة للمتطلبات الخاصة بتنفيذ الخدمة التي يتم رصدها ميدانيًّا من قِبل مراقبي الشركة.