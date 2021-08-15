للشكاوى ومتابعة الفواتير.. “الكهرباء” تطلق خدمة “الواتساب” التفاعلية للمشتركين

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة “الواتساب” التفاعلية، وذلك للتسهيل على المشتركين والتواصل معهم على نحو أسرع.
وأوضحت الشركة أن الخدمة التفاعلية توفر خدمات متابعة الفواتير والحسابات من خلال عرض فاتورة الاستهلاك، وبلاغات انقطاع الخدمة سواء بشكل كلي أو جزئي، أو مشاكل خاصة بالجهد أو بلاغات الحريق.
كما تتضمن خدمة تسجيل الشكاوى والاستعلامات، فضلا عن المعلومات عن تعريفة الاستهلاك وخدمة حسابي وطرق السداد.
وأشارت إلى أنه للاستفادة من الخدمة يتم إرسال رسالة عبر “الواتساب” على الرقم (920001100).
وفق “أخبار 24”.