أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يوليو2021، مقارنةً بشهر يوليو 2020، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع، وتلك التي سجلت أعلى نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كل من (لبن طازج محلي “الصافي”، وخيار محلي، وزيت نباتي “للقلي” العربي، وعنب محلي، وحليب طازج محلي “المراعي”) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وبطاطس وسط محلي، وهيل أمريكي، وتمر “رطب”، وطماطم مستورد) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (خياطة للنساء والبنات، وشماغ البسام، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، ومناديل ورق محلي “فاين) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، وشيلة “طرحة”، وعباءة نسائية، ونفقات الحفلات والأفراح، وحلاقة للرجال والأولاد).
وفق “أخبار 24”.