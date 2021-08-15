“الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر بيطري مغشوش وتدعو المستهلكين للتخلص منه

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مستحضر بيطري مغشوش؛ لا يحتوي على المواد الفعالة المذكورة في الملصق التعريفي الخاص به.
وأوضحت الهيئة أن المستحضر يحمل اسم “clear eye spray”، من إنتاج مصنع يدعى Akom.Inc.Lake””، وهو غير مسجل لدى الهيئة، وتم اكتشافه خلال الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأبانت أنه بعد التحقيق مع الصيدليات البيطرية تبين أن المستحضر يتم توزيعه وتصنيعه بطرق غير نظامية، لافتة إلى أنها حلّلت عينات من المستحضر المتداول بالأسواق وتبين أنه مغشوش.
ودعت مربي الماشية إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدةً أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت الهيئة المستهلكين بالإبلاغ الفوري؛ عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات الخاضعة لإشرافها، وذلك عن طريق الرقم الموحد.
وفق “أخبار 24”.