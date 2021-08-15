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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: متحور “دلتا” موجود في المملكة.. والعدوى فيه تنتقل إلى 7 أشخاص
15/08/2021   7:39 م

متحدث “الصحة”: متحور “دلتا” موجود في المملكة.. والعدوى فيه تنتقل إلى 7 أشخاص

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أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المتحور دلتا موجود في المملكة، لافتًا إلى أن هناك متابعة ومراقبة وسيطرة مستمرة على كافة أنواع المتحورات، من خلال التسلسل الجيني الذي يتم في المختبرات المتخصصة وهيئة الصحة العامة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن المتحور دلتا يعتبر الأكثر انتشارًا في دول العالم، مبينًا أن بعض الدول وصلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة بها إلى 100 %.

وأشار إلى أن المتحور دلتا أشد المتحورات إثارة للقلق نظرًا لسرعة انتشاره وتفشيه وقدرته على الانتشار بين الأشخاص، موضحًا أن الفيروس الأساسي كان ينتقل من شخص إلى شخصين بينما هذا المتحور قدرة انتشاره تصل إلى 6 و7 أشخاص. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن 60 % من الحالات المصابة بالفيروس كانت في الإناث، داعيًا كافة أفراد المجتمع من 18 عامًا أو أكثر إلى سرعة الإقبال على أخذ اللقاحات واستكمال التحصين.

متحدث “الصحة”: متحور “دلتا” موجود في المملكة.. والعدوى فيه تنتقل إلى 7 أشخاص

أخبار محلية
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