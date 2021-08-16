قال الرئيس التنفيذي لشركة “نجم” الدكتور محمد السليمان، إن نسبة عزوف الأشخاص عن التأمين على المركبات في المملكة عالية.
وأوضح السليمان أن العزوف عن التأمين يرجع إلى عدة أسباب تكمن في الوعي التأميني، والأنظمة والقوانين التي مازالت في دور التطوير، والنظر إلى مسألة التأمين على أنها نوع من الفخامة وليست من أساسيات الحياة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن الإدارة العامة للمرور أوقفت الفحص الدوري للمركبات خلال فترة 2020 وهو ما كان سبباً في إقدام الكثير من الأشخاص على التأمين على مركباتهم، وكذلك قدم البنك المركزي حلولاً جذرية مع شركة “نجم” وقطاع التأمين في تمديد البوليصيات التأمينية لمدة شهرين. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن وجود الرخصة لمدة 3 سنوات قد تجعل الأشخاص لا يجددون تأمين مركباتهم في العامين المقبلين، الأمر الذي يترتب عليه وجود فراغ تأميني.
#في_العلن | د. محمد السليمان: نسبة العزوف عن التأمين عالية في المملكة .. ووجود الرخصة لمدة 3 سنوات قد تجعل الناس لايجددون. @K_Alsuliman#قناة_السعودية pic.twitter.com/0JfYxtTVYr
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 15, 2021