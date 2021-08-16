بالفيديو.. “التجارة” تضبط جرائم تستر تجاري وتغلق منشأتين وتحيل أصحابهما للجهات المختصة

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة مجموعة من المواقع الصناعية المشتبه بمخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري.
وضبط مفتشو “التجارة” موقعين مخالفين؛ الأول عبارة عن ورشة صناعية والثاني موقع لبيع معدات المطاعم؛ إثر تورطهما في جريمة التستر التجاري، وستتم تصفية جميع المعدات بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية وإغلاق المنشأتين.
وأغلقت الفرق الرقابية كذلك عدداً من المحلات التي صدر بحقها حكم قضائي، مع تحويل أصحابها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.
الفرق الرقابية بوزارة التجارة تقوم بجولاتها الرقابية وتضبط جرائم #تستر_تجاري وتغلق منشأتين، وتصفية جميع المعدات في الموقعين، وإحالة أصحابها للجهات المختصة لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/OxZwaGasoI
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 15, 2021