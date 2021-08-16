بالفيديو.. مالكة شقق مفروشة تكشف عن معاناتها بعد خروج النزلاء وحجم الخسائر التي تتعرض لها

قالت مالكة شقق مفروشة في جدة، إنها تتعرض لخسائر فادحة بعد خروج النزيل من العين المؤجرة، منها إتلاف الممتلكات وإهمال النظافة.
وأوضحت سهى الزهراني خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن حلمها كان يتلخص في امتلاك عمارة سكنية والاستفادة من إيجارها بجانب وظيفتها إلا أن الأمر أصبح كابوساً بالنسبة لها؛ نظراً لحجم الضرر الذي لحق بها، مبينةً أن العين المؤجرة قد تحتاج إلى صيانة بقيمة 5 آلاف ريال عند خروج النزيل منها.
وأضافت أنها تلجأ في الغالب إلى الطرق السلمية في محاولة للحصول على قيمة الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة من المستأجر، مبينةً أن بعض النزلاء يجحدون هذا الحق بدعوى أنه يدفع قيمة إيجار ومن حقه استخدام العين المؤجرة كيفما يشاء. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الحل الوحيد لتجاوز مثل هذه المشكلات من وجهة نظرها هو فرض تأمين على النزيل من جهة رسمية قبل إبرام العقد بقيمة 5 آلاف ريال، مطالبةً بضرورة وجود جهة مختصة تتولى العمل على حماية ملاك العقارات.
فيديو | إتلاف الممتلكات وإهمال النظافة كابوس يقلق ملاك الشقق المفروشة.. ومالكة شقق مفروشة “سهى الزهراني”: التأمين بمبلغ 5 آلاف قبل دخول السكن هو الحل في نظري#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aozk2ax1fR
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 15, 2021