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أخبار محلية > شاهد.. فتاة سعودية تعزف “بيانو” في حفل الفنان تامر حسني بجدة وتجذب انتباه الجماهير
16/08/2021   11:47 ص

شاهد.. فتاة سعودية تعزف “بيانو” في حفل الفنان تامر حسني بجدة وتجذب انتباه الجماهير

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جذبت فتاة سعودية انتباه الجماهير بعد أن تمكّنت من العزف على البيانو بمرافقة الفنان المصري تامر حسني في الحفل الذي أقيم أول من أمس (الجمعة)، على مسرح جدة سوبر دوم، ضمن حفلات صيف جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه.  

وقالت الفتاة ميان كرم وفقاً لـ”العربية” إنها طورت من نفسها منذ أن كان عمرها 12 عاماً، وتعلمت العزف على القيثارة، والعزف على البيانو والعود، مبينةً أنها حريصة على تقديم العديد من المعزوفات.  

وأضافت أنها تعلمت العزف على القيثار على مدار 6 سنوات، مشيرةً إلى أنها تمكنت من العزف على أغنية “أحبك” مع الفنان تامر حسني بشكل مبدع ومتميز.  

يُشار إلى أن حفل الفنان تامر حسني شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث إنه قدم عدداً من أغانيه الشهيرة منها، “اختراع، وعمري ابتدا، وبشوقك، ويا أنا يا مفيش” وغيرها من الأغاني المميزة. 

شاهد.. فتاة سعودية تعزف "بيانو" في حفل الفنان تامر حسني بجدة وتجذب انتباه الجماهير

شاهد.. فتاة سعودية تعزف "بيانو" في حفل الفنان تامر حسني بجدة وتجذب انتباه الجماهير

شاهد.. فتاة سعودية تعزف "بيانو" في حفل الفنان تامر حسني بجدة وتجذب انتباه الجماهير

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. فتاة سعودية تعزف “بيانو” في حفل الفنان تامر حسني بجدة وتجذب انتباه الجماهير

أخبار محلية
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