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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرف على الصناعات البلاستيكية التي يُساهم فيها النفط
16/08/2021   11:47 ص

بالفيديو.. تعرف على الصناعات البلاستيكية التي يُساهم فيها النفط

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ذكر تقرير حديث بعضاً من الصناعات البلاستيكية التي يُساهم فيها النفط بشكل مباشر، وفي مقدمتها فرش الأسنان والأكواب.

وأوضح التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن برميل نفط واحداً يمكن أن يُساهم في صناعة 135 كرة مطاطية بقياس 4 إنشات، و39 قميص بوليستر، و11 غطاءً هاتفياً منزلياً.  

ولفت إلى أن البرميل يمكن استخدامه أيضاً في صناعة 23 حلقة هولا هوب، و750 مشطاً بلاستيكياً صغيراً، و195 كوباً للقياس، و65 كوباً بلاستيكياً، و450 فرشة أسنان، و65 مجروداً بلاستيكياً.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تعرف على الصناعات البلاستيكية التي يُساهم فيها النفط

أخبار محلية
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