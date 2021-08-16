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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يُحذر من تأثير استخدام الجوال لساعات طويلة على الرقبة.. ويُقدم نصائح
16/08/2021   11:47 ص

بالفيديو.. استشاري يُحذر من تأثير استخدام الجوال لساعات طويلة على الرقبة.. ويُقدم نصائح

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حذر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الدكتور ممدوح هوساوي، من استخدام الجوال لفترات طويلة في اليوم؛ بسبب زيادة مخاطر الإصابة بمتلازمة “رقبة الجوال”.  

وقال هوساوي خلال إحدى حلقات برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الكثير من مُستخدمي الجوالات لمدة تصل إلى 7 ساعات يومياً يشكون من آلام في الرقبة والعضلات والأربطة القريبة منها.  

ولفت إلى أن الجلوس بوضعيات خاطئة لساعات طويلة في السيارات وغيرها يزيد من آلام الرقبة، ناصحاً باستخدام الكرسي المُناسب للجلوس بشكل صحيح والذي يوجد به مسند للذراعين والرأس من الخلف والظهر.   وفق “أخبار 24”.

ونصح بتقطيع ساعات العمل بحيث لا يجلس الشخص فترات طويلة مع العمل على تغيير طريقة الجلوس بشكل مُستمر، لافتاً إلى أن زيادة الدهون بمنطقة الرقبة تزيد الآلام بها. 

 

بالفيديو.. استشاري يُحذر من تأثير استخدام الجوال لساعات طويلة على الرقبة.. ويُقدم نصائح

أخبار محلية
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