“أمرابط” يتحدث عن التطور الكبير على يد ولي العهد.. وكواليس دفاعه عن المملكة في هولندا

تحدث محترف فريق النصر السابق، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، عن تطور السعودية على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعن كواليس دفاعه عن المملكة في هولندا.
وقال “أمرابط”، في فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر: “ما تقوم به حكومة المملكة، وخصوصا الأمير محمد بن سلمان، أمر رائع، البلد تتطور بشكل رائع من خلال المشاريع وأسلوب الحياة”.
وأوضح: “لقد تحدثنا سابقا عن البروباغندا، وما يفعله البعض في أوروبا بالحديث عن حقوق المراة، والآن النساء يتواجدن حتى في الملاعب ويستطعن القيادة وفعل ما يريدن، وهذا تطور إيجابي ومفيد للبلد وللسياحة”.
وأضاف: “في السابق كان كل الحديث سلبيا عن المملكة وأنها بلد الصحراء، والنفط فقط ولا حقوق للمرأة.. ولكن الآن مثلا عندما تشاهد الرياض، أفضل الأماكن والمطاعم.. وتشاهد ملاعب مميزة”. وفق “أخبار 24”.
وواصل أمرابط: “عندما كنت في هولندا كانوا يدعونني كثيرا للتلفزيون، لتحليل المباريات والنقاش حولها، وبإحدى المرات كنت في برنامج رياضي هولندي يعتبر من أشهر البرامج هناك، وكان يوجد شخص يدعى إريكسن، وبدأ بالحديث بشكل سلبي عن المملكة، وعن حقوق الأقليات وحقوق المرأة وغيرها”.
وذكر: “حينها الشيء الوحيد الذي قمت به هو قول الحقيقة.. قلت له إن ادعاءاتك غير صحيحة، وأوضحت له أنني عشت هناك ثلاث سنوات، وأنها دولة رائعة، وآمنة جدا، والنساء يستطعن فعل ما يريدن.. وغير ذلك.. حينها قولت الحقيقة فقط”.