بالفيديو.. محمد نور يشيد بشراسة الأهلي ويتغنى بمثلثات النصر المرعبة وينتقد الاتحاد

تحدث نجم فريق الاتحاد السابق، محمد نور، عن رأيه في انطلاقة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت منافسات الجولة الأولى فيها السبت بمباراة فوز الهلال على الطائي بهدف دون رد.
وقال “نور” في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “الجولة كانت سريعة والمباريات فيها كانت جميلة، ولا تبدو كبداية دوري”، موضحا أن الاتحاد كان رفقة الفتح، أسوأ فريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين.
وأشاد محمد نور، بأداء فريق النصر في انطلاقته بالدوري: “بداية الفريق كانت ممتازة، وكأنها مباراة في منتصف الدوري.. لم نشاهد مثلثات مرعبة منذ فترة كبيرة، مثل التي لاحظتها أمام ضمك”.
وعن احتفال الكاميروني فينسينت أبو بكر بهدفه مع حسين عبد الغني، تابع “نور” أن هذه اللقطة تعبر عن الروح داخل الفريق، كما أن حسين له دور نفسي مهم على اللاعب، رغم وصوله من صفوف بورتو، منذ شهر واحد فقط. وفق “أخبار 24”.
وأشار محمد نور، إلى أنه معجب بالروح والحماس والشراسة التي ظهر بها لاعبو الأهلي أمام الفيصلي، موضحًا أن الفريق خاض المباراة، دون صفقاته الصيفية.
محمد نور : المباريات كانت جميلة ولا تبدو كبداية دوري، وهذه الفرق لم تكن بدايتهم جيدة. #ملعب_SBC pic.twitter.com/QuD6PLQO2X
— #ملعب_SBC (@SBCsport1) August 15, 2021
محمد نور : بداية النصر ممتازة، ولديهم مثلث رعب. #ملعب_SBC pic.twitter.com/j5GVDg7XJz
— #ملعب_SBC (@SBCsport1) August 15, 2021
محمد نور : هذا ما يفعله حسين عبدالغني في نادي #النصر. #ملعب_SBC pic.twitter.com/ouxk5weD5D
— #ملعب_SBC (@SBCsport1) August 15, 2021
محمد نور : رأيت شراسة وحماس وروح في لاعبي الأهلي، وهذا ما يميّز معتز هوساوي#ملعب_SBC pic.twitter.com/8IdVBqoSYD
— #ملعب_SBC (@SBCsport1) August 15, 2021