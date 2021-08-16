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اخبار رياضية > بالفيديو.. محمد نور يشيد بشراسة الأهلي ويتغنى بمثلثات النصر المرعبة وينتقد الاتحاد
16/08/2021   11:46 ص

بالفيديو.. محمد نور يشيد بشراسة الأهلي ويتغنى بمثلثات النصر المرعبة وينتقد الاتحاد

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تحدث نجم فريق الاتحاد السابق، محمد نور، عن رأيه في انطلاقة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت منافسات الجولة الأولى فيها السبت بمباراة فوز الهلال على الطائي بهدف دون رد.

وقال “نور” في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “الجولة كانت سريعة والمباريات فيها كانت جميلة، ولا تبدو كبداية دوري”، موضحا أن الاتحاد كان رفقة الفتح، أسوأ فريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وأشاد محمد نور، بأداء فريق النصر في انطلاقته بالدوري: “بداية الفريق كانت ممتازة، وكأنها مباراة في منتصف الدوري.. لم نشاهد مثلثات مرعبة منذ فترة كبيرة، مثل التي لاحظتها أمام ضمك”.

وعن احتفال الكاميروني فينسينت أبو بكر بهدفه مع حسين عبد الغني، تابع “نور” أن هذه اللقطة تعبر عن الروح داخل الفريق، كما أن حسين له دور نفسي مهم على اللاعب، رغم وصوله من صفوف بورتو، منذ شهر واحد فقط. وفق “أخبار 24”.

وأشار محمد نور، إلى أنه معجب بالروح والحماس والشراسة التي ظهر بها لاعبو الأهلي أمام الفيصلي، موضحًا أن الفريق خاض المباراة، دون صفقاته الصيفية.

بالفيديو.. محمد نور يشيد بشراسة الأهلي ويتغنى بمثلثات النصر المرعبة وينتقد الاتحاد

اخبار رياضية
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