“أمرابط” يكشف السر وراء انضمامه إلى صفوف النصر

كشف النجم المغربي نور الدين أمرابط، السر وراء انضمامه إلى صفوف فريق النصر، موضحًا أن تجربته في المملكة كانت من أفضل التجارب في مسيرته الكروية.
وقال “أمرابط”، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر: “كنت في إجازة في مراكس مع عائلتي بعد كأس العالم، وحينها تواصلت معي ثلاثة أندية، من لخويا القطري، والوصل الإماراتي والنصر”.
وأوضح محترف النصر السابق: “قمت بالبحث عبر يوتيوب وجوجل، وعندما شاهدت في يوتيوب جماهير النصر تملأ استاد الملك فهد، قلت لنفسي حسنا، هذا هو النادي، أريد أن أذهب لهم”.
وأضاف: “فكرتي عن السعودية بشكل عام كانت جيدة، لأن والدي قدموا عدة مرات إليها للعمرة والحج، لذا أعرف البلد.. وبشكل عام عن كرة القدم فيها، كنت أظن المستوى أفل مما شاهدت”. وفق “أخبار 24”.
وتابع أمرابط: “أنه ليس من السهل أن تلعب هنا، ولكن كل ما شاهدته هنا كان رائعًا.. وكنت سعيدًا جدًا.. أمضيت ثلاث سنوات هنا، كانت رائعة مع عائلتي ومع النادي وأصدقائي وزملائي.. والله لقد كانت تجربة عظيمة وأحد أفضل التجارب في مسرتي”.